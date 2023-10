Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro di Paolo Borrometi "Traditori"

Alla Libreria Tante Storie di via Ariosto, a Palermo, altra iniziativa culturale. Martedì 31 ottobre, alle 18, sarà presentato il libro del giornalista modicano Paolo Borrometi "Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana". Il libraio Giuseppe Castronovo dialogherà con Paolo Borrometi e con il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo.

Il libro racconta tutte le stragi e gli omicidi eccellenti che, dalla fine della Seconda guerra mondiale ai giorni nostri, hanno contribuito ad indirizzare l’andamento politico e democratico (?) dell’Italia e come le azioni di certi traditori dello Stato abbiano aiutato a coprire le oscure e terribili verità che si celavano dietro di essi. Ma l’autore non si trincera comodamente dietro la parola “traditori”, poiché a volte questi hanno avuto un nome e un cognome, che vengono puntualmente indicati, accanto al racconto delle loro malefatte, che siano state oggetto di condanne giudiziarie definitive o meno. Perché, come viene raccontato, la responsabilità penale e quella morale sono due cose ben diverse e, per questo, degne di essere affrontate entrambe e ciascuna con i propri criteri.