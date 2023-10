Genovese Eurialo Siracusa, buon test condiviso con il Carlentini

Proficuo allenamento congiunto con il Carlentini alla palestra della scuola di via Asbesta di Siracusa per la Genovese Eurialo. Sono stati disputati 4 set, tutti vinti agevolmente dalla compagine di casa che, domenica 5 novembre, esordirà nel campionato di pallavolo di serie C femminile, affrontando in trasferta l’Acicatena. “Ringraziamo il Carlentini per aver risposto al nostro invito ed essersi prestato a svolgere questo test condiviso – ha detto il tecnico aretuseo Luca Scandurra - Era importante per me capire se i nostri principi di gioco fossero stati acquisiti in questo mese e mezzo di lavoro e se il lavoro sulle giovani stesse andando nella direzione giusta. Ho riscontrato feedback positivi su entrambe le cose. Non è stato un allenamento molto impegnativo dal punto di vista del ritmo ma le giocatrici sono state brave a rimanere concentrate, a parte qualche sbavatura che poteva essere evitata. Ho avuto modo di far entrare tutte le ragazze a disposizione e l’ultimo set lo abbiamo giocato con 5 giovani in campo. Ho visto sorrisi sulle facce delle ragazze ma ho constatato anche che nel gruppo c’è la consapevolezza dei propri mezzi. Credo – ha concluso il tecnico - che siamo sulla strada giusta, vedremo domenica prossima cosa saremo in grado di fare ma sono fiducioso”