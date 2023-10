Los Angeles, è morto Matthew Perry, il "Chandler Bing" di Friends

Addio a Matthew Perry, il Chandler della popolarissima sitcom degli anni '90 'Friends'. L'attore americano è morto all'età di 54 anni, apparentemente annegato in una vasca da idromassaggio della sua casa di Los Angeles.

A dare l'allarme è stato l'assistente che aveva mandato a fare una commissione per lui dopo una partita di due ore a pickleball, una specie di padel, e che al ritorno lo ha trovato esanime. Non sono state rinvenute droghe nell'abitazione dell'attore con un passato di dipendenza dagli antidolorifici, dall'alcol e dalla cocaina.

Matthew Perry era celebre in tutto il mondo per 'Friends', la sitcom di culto incentrata su sei amici ambientata a New York di cui aveva preso parte a tutti i 234 episodi spalmati su 10 stagioni girate tra il 1994 e il 2004. Il suo personaggio, Chandler Muriel Bing, figlio di una scrittrice erotica Nora Tyler Bing e di una drag queen che divorziarono quando lui aveva nove anni, era sempre tormentato.

Le sue fulminanti battute sarcastiche e il vizio intermittente del fumo erano un modo per esorcizzare la delusione per i problemi famigliari, un lavoro insoddisfacente e l'incapacità di trovarsi una compagna stabile. Il ruolo gli era valso anche una nomination al Primetime Emmy nel 2002.