Topi all'ospedale di Vittoria, chiuso il reparto di Rianimazione

In seguito al ritrovamento di alcuni ratti nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, il reparto è stato chiuso dalla direzione sanitaria del nosocomio e i pazienti trasferiti in altri reparti di appoggio.

La presenza di topi è stata accertata nell'ala vecchia, al secondo piano dell'ospedale. La direzione dell'ospedale ha già provveduto a predisporre un servizio di derattizzazione, disinfestazione e bonifica, che richiederà qualche giorno di lavoro per la ditta incaricata.

Gli operatori - spiega l'Asp di Ragusa- sono al lavoro da venerdì, hanno provveduto a un primo intervento di bonifica degli ambienti, delimitando l'area. Nelle prossime ore seguirà la revisione dei controsoffitti e di tuttii varchi di accesso al reparto. Al termine dei controlli, e comunque entro la metà della prossima settimana, il Laboratorio di sanità pubblica dell'Asp effettuerà i rilievi microbiologici, propedeutici alla riapertura del reparto e alla ripresa dell'attività. Gli interventi di derattizzazione al Guzzardi - aggiunge l'Asp - sono sempre avvenuti con regolare periodicità e l'episodio è da ritenersi isolato. Nel frattempo, i tre pazienti ricoverati presso la Uoc Anestesia e rianimazione di Vittoria sono stati trasferiti nei reparti di Medicina e chirurgia dello stesso nosocomio e alla Rianimazione del "Giovanni Paolo" II di Ragusa. Inoltre, la direzione medica del Guzzardi ha attivatou na postazione temporanea di Rianimazione al Pronto soccorso del presidio.