Catania, 2 ragazzi bloccati con le moto rubate: denunciati per ricettazione

Al fine di prevenire e reprimere i furti di automobili e motocicli e di parti di essi, sono stati disposti nei giorni scorsi, mirati servizi svolti, in centro ed in alcune zone ove maggiormente si verificano tali reati, come il lungomare di viale Kennedy, attraverso l’impiego sia di equipaggi delle volanti e dei Commissariati, ma anche di equipaggi su auto “civetta”.

E così, nel corso di questi servizi, personale DIGOS impegnato nei servizi di monitoraggio dei luoghi di aggregazione giovanile, ove spesso si verificano furti di motocicli e ciclomotori, ha denunciato due persone per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Transitando su via Plebiscito, infatti, gli agenti hanno notato due giovani che a bordo di due distinti ciclomotori percorrevano la suddetta via in direzione opposta.

Uno dei due, in particolare, guidando un ciclomotore, spingeva con il piede un secondo ciclomotore che lo precedeva, alla cui guida si trovava l’altro giovane. Gli agenti, quindi, hanno invertito il senso di marcia e, dopo averli raggiunti, ha fermato i due.

Gli agenti, procedendo al controllo, hanno accertato che entrambi i ciclomotori erano stati rubati nei giorni scorsi e, inoltre, entrambi i fermati, perquisiti, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, che sono stati sequestrati.

I ciclomotori sono stati subito riconsegnati ai proprietari.