Continuità territoriale che non c'è: presentato esposto a Stromboli

L'imprenditore Vito Russo è tra i primi firmatari dell'esposto denuncia presentato alla stazione dei carabinieri di Stromboli. Nell'isola una raccolta firme ha già raggiunto un'ottantina di adesioni. Sotto accusa i collegamenti marittimi effettuati dalla Liberty Lines e dalla Siremar: fra corse saltate, tratte soppresse e navi in avaria, i continui disservizi mettono a repentaglio la continuità territoriale che lo Stato dovrebbe garantire. Talvolta i mezzi di trasporto restano fermi in porto anche con il mare calmo, con turisti e residenti lasciati sui moli. Un'incertezza che provoca enormi disagi. Penalizzate soprattutto le isole più lontane dalla terraferma: Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi. Gli abitanti dell'arcipelago eoliano, sono intenzionati a far valere le loro ragioni anche in sede comunitaria.