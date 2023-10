Figuraccia del Catania in casa, vince con merito l'Avellino per 0 - 2

La brutta prestazione del Catania fa grande l'Avellino. Gli irpini passano al 'Massimino' con il punteggio di 0 -2. Era dal 1948 che l'Avellino non vinceva contro i rossazzurri al Cibali. Gli etnei hanno subito la migliore predisposizione in campo degli avversari, temibilissimi nelle ripartenze. I rossazzurri, sotto di un gol, hanno fallito un calcio di rigore. Dal dischetto Chiricò si è fatto parare l'esecuzione dagli undici metri da Ghidotti. L'Avellino era passato in vantaggio dopo appena 9 minuti su calcio piazzato di Marconi. Nella ripresa l'Avellino non corre alcun rischio ed al 70' Gori con una ripartenza firma il raddoppio. Il finale non concede alcuna emozione. Ci sono i fischi del vecchio Cibali e qualche fumogeno lanciato in campo. Adesso l'esonero del tecnico Luca Tabbiani potrebbe essere imminente. Per i rossazzurri si tratta della terza sconfitta casalinga dall'inizio del campionato.