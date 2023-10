Palermo, multe e sequestri di superalcolici alla Vucciria

Vendeva alcol ai giovani nel mercato della Vucciria senza avere le autorizzazioni. Gli agenti della polizia municipale nel corso di un controllo insieme alle altre forze dell'ordine hanno sequestrato a un commerciante d ipiazza Garraffello circa 260 bottiglie di alcolici e comminato sanzioni per 5.500 euro. Ad altri tre esercizi commerciali è stata contestata la mancata emissione di documenti fiscali. Accertamenti sono stati eseguiti in altri 12 locali: elevate multe per occupazione di suolo pubblico (denunciato un commerciante), violazione del regolamento comunale sui dehors; effettuato anche un sequestro amministrativo dell'attrezzatura musicale. Controlli sono stati effettuali anche in via Candelai, via Chiavettieri, via Cassari, Discesa Caracciolo, via Napoli, via Maqueda, piazza Cassa di Risparmio e piazza Villena.