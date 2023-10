Un ventisettenne, P.Z., è stato travolto da uno scooter mentre attraversa la via Roma, all'altezza di via Divisi, a Palermo. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Civico, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. A investirlo un sedicenne alla guida di un Honda Sh. Sull'incidente sono state avviate indagini dalla polizia locale.