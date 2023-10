Rissa con sparatoria al Mc Donald's di Sant'Anastasia

Rissa con spari al McDonald's di Sant'Anastasia: c'è il primo arrestato. Da quanto si apprende, i carabinieri di Castello di Cisterna hanno condotto in caserma il 45enne Salvatore Iasevoli, già noto alle forze dell'ordine e residente a Pomigliano D'Arco. Dai primi riscontri, è emerso che si tratti dell'uomo che stanotte ha sparato contro un 24enne di Sant'Anastasia, ferendolo gravemente ad una gamba. Il giovane è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare di Napoli, dove in mattinata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione di un vaso sanguigno dilaniato da un proiettile. Dai primi accertamenti, pare che la lite tra i due, che ha coinvolto una ventina di persone, sia scoppiata per futili motivi, probabilmente per il mancato rispetto della fila. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, proseguono senza sosta per individuare tutti i partecipanti alla maxi rissa, nella quale è rimasto ferito gravemente anche un 21enne colpito con delle spranghe.