Scontro tra due auto nel Barese: morta una bimba di 10 anni

Una bambina di 10 anni ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto due auto sulla strada provinciale 230 tra Gravina in Puglia e Spinazzola, in provincia di Bari. Diverse persone, 5 secondo la prima ricostruzione, sono rimaste ferite e sono state trasportate in vari ospedali dalle ambulanze del 118. La tragedia è avvenuta in territorio di Gravina in Puglia. Procede la Polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica che fanno ipotizzare un impatto frontale tra due auto che viaggiavano in direzioni opposte. Coinvolte una famiglia e altre persone delle province di Foggia e Taranto.