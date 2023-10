Il Ragusa alza le barricate: 0 a 0 con la Reggina. Risultati e classifica del girone I serie D

Non basta l'assedio della Reggina alla porta del Ragusa. Gli iblei finendo la gara in dieci uomini, alzano le barricate ed alla fine è 0 - 0. Al 6' del secondo tempo Maltese commette una grande ingenuità e per un fallo di reazione lascia il Ragusa in inferiorità numerica.

Il Ragusa si barrica e gli amaranto attaccano sempre più decisamente. La Reggina manda in campo Ricci, ma la partita non cambia anche perché il Ragusa si difende con i denti, ricorrendo a molti falli e cercando di perdere tempo. Finisce 0 a 0.

RISULTATI -10^ GIORNATA - 29/10 Akragas - Canicatti' 2-1

Castrovillari - Sancataldese 1-1

Gioiese - Lamezia Terme 0-0

Licata - San Luca 3-2

Portici - Siracusa 0-5

Ragusa - La Fenice Amaranto 0-0

S. Agata - Acireale 1-0

Trapani - Nuova Igea Virtus 2-1

Vibonese - Locri 3-0

CLASSIFICA: Trapani 27 punti; Siracusa 25; Vibonese 24; Licata, Citta' di S. Agata 18; Nuova Igea Virtus 16; Fenice Amaranto, Akragas 15; Canicattì 14; Acireale, FC Lamezia Terme 13;

Afragolese, Sancataldese 12; Ragusa 11; Portici 9; Locri 5; San Luca, Gioiese 4; Castrovillari 2.

PROSSIMO TURNO - 11^ GIORNATA - 01/11

Acireale - Ragusa

Canicatti' - Afragolese

La Fenice Amaranto - Trapani

Lamezia Terme - S. Agata

Locri - Akragas

Nuova Igea Virtus - Castrovillari

San Luca - Gioiese

Sancataldese - Vibonese

Siracusa - Licata