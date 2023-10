Calcio, tonfo casalingo del Modica con il Santa Croce (1 a 2)

Tonfo casalingo del Modica con il Santa Croce. Al Vincenzo Barone i rossoblù di mister Betta si arrendono al Santa Croce (1 a 2) che porta via i 3 punti approfittando di due dormite della difesa modicana. I padroni di casa recriminano per tante occasioni sprecate anche per sfortuna, ma le scusanti hanno poco valore quando si dispone di un organico come quello del Modica. E' la seconda sconfitta per i rossoblù in sole 8 partite. Ma le gare non si vincono se alla classe e alla tecnica non si aggiunge l'umiltà.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - commenta mister Giancarlo Betta - oggi abbiamo difeso male come squadra. Per la mole di gioco sicuramente non meritavamo la sconfitta però dobbiamo trovare una soluzione a situazioni in cui ci sono squadre che fanno lanci lunghi su due punte centrali. Il pallone non è entrato nelle tante occasioni ma dobbiamo comunque migliorare".

MODICA 1

SANTA CROCE 2

Modica: Marino, Ababei (1’ st Ballatore), Cacciola, Aprile (19’ st Agodirin), Vindigni, Diop, Azzara (12’ Genovese P.), Prezzabile, Incatasciato (13’ st Guerci), Manfrè (29’ st Grasso), Savasta. Panchina: Genovese L., Ballatore, Ferotti, Guerci, Cicero Kebbeh, Grasso, Genovese P., Agodirin. Allenatore: Giancarlo Betta

Santa Croce: Brunetti, Bellina (37’ st Celestre), Messina, Ravalli, Figini (24’, Semeraro, Di Perra (47’ st Massari), Bello, Gomez, Camara, Ogbebor (25’ st Nunes). Panchina: La Licata, Prestigiacomo, Spadaro, Rimmaudo, Cancemi, Tomasi, Massari, Celestre, Nunes. Allenatore: Angelo Galeano

Marcatori: 17’ pt Prezzabile (M), 21’ pt Semeraro (S), 9’ st Ogbebor (S)

Ammoniti: Brunetti (S), Grasso (M),