Volley Modica, primo successo stagionale con San Giustino

Avimecc Volley Modica 3

Erm Group San Giustino 2

Parziali: 25/23, 25/19, 15/25, 20/25, 15/8

Avimecc Volley Modica: Raso 10, Di Franco 23, Putini 2, Chillemi 12, Cascio, Buzzi 9, Tidona, Spagnol 26, Giudice, Nastasi (L1), n.e: Turlà, Capelli, Lombardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Erm Group San Giustino: Troiani, Marzolla 36, Cozzolino, Skuodis 4, Biffi 4, Stoppelli 8, Wawrzynczyk 19, Cappelletti 5, Quarta 5, Marra (L1), n.e:Ricci, Cioffi (L2), Bragatto, Panizzi. All. Marco Bartolini; Ass: Mirko Monaldi.

Arbitri: Christian Palumbo di Cosenza e Danilo Domenico De Sensi di Lamezia

Primo brindisi stagionale per l'Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza”, davanti a una bella cornice di pubblico batte al quinto set dopo 147' di gioco effettivo i perugini dell'Erm Group San Giustino.

Una partita che lascia un piccolo sapore amaro in bocca, perchè il sestetto di Enzo Distefano con una partenza sprint ha messo in difficoltà la formazione perugina e si è aggiudicata i primi due parziali, poi gli ospiti si sono ricompattati e sono rientrati in partita arrendendosi solo al tiebreak.