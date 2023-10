Basket, Virtus Ragusa sconfitta a Sala Consilina (77 a 62)

Seconda sconfitta di fila per la Virtus Ragusa, che dimostra di non aver smaltito il k.o. interno contro Capo d'Orlando e cade sul parquet di San Rufo contro Sala Consilina. I ragazzi di Recupido fanno gara di testa per quasi tutto il primo quarto, poi cedono di schianto nel secondo parziale, quando i padroni di casa volano sul +11. Un 5-0 targato da Epifani e Vavoli riavvicina la Virtus, ma è un fuoco di paglia. I campani allungano fino al +16 e conservano un margine di sicurezza fino al termine della partita. Virtus condannata dalle pessime percentuali al tiro da tre (6/26) e da 18 palle perse, davvero troppe per pensare di poter sopravvivere in trasferta.

Pallacanestro Sala Consilina-Virtus Ragusa 77-62

Pallacanestro Sala Consilina: Biordi 16, De Falco ne, Cortese 2, Sabatino 2, Erkmaa 2, Moretti 24, Arnaut 7, Durante ne, Triassi 20, Miljkovic, Campaiola ne, Enihe 4. All.: Patrizio

Virtus Ragusa: Brown 2, Piscetta, Epifani 8, Cioppa 10, Simon 6, Vavoli 8, Sorrentino 8, Gaetano 10, Mirabella ne, Calvi 10. All.: Recupido

Arbitri: D’Aiello di Caserta e Mandato di San Nicola La Strada

Parziali: 16-16; 38-27; 60-44.