Sicilia. Stabilizzazione degli Asu, la Cgil: diciamo basta ai giochetti politici

"La questione della stabilizzazione degli Asu da qualche tempo è assurta a pubblica assunzione di impegno da parte di importanti esponenti politici che, a ogni piè sospinto, comunicano urbi ed orbi che stanno, grazie a loro impegno di legislatori regionali, provvedendo a definire le misure normative per consentire agli Enti utilizzatori di questi lavoratori di poterli finalmente stabilizzare, attraverso la loro assunzione a tempo indeterminato nei ranghi degli enti pubblici". Lo affermano, in una nota, Salvatore Terranova e Nunzio Fernandez della Cgil.

"Da più di un anno a questa parte, da quando si è insediato il nuovo Parlamento regionale, a seguito delle elezioni - continua il documento - a questi lavoratori, divenuti da tempo importanti all’interno degli enti ove lavorano, viene fatta vedere come a portata di mano la loro definitiva collocazione lavorativa. Eppure, ancora oggi, pur essendo vigente la norma nazionale che consente la stabilizzazione dei precari che hanno conseguito determinati requisiti, per gli asu, quelli a carico del fondo regionale, non si intravede ancora niente all’orizzonte. Solo pubbliche enunciazioni di principi che solitamente vengono resi globali nei social in coincidenza con qualche tornata elettorale. Fin qui è storia quotidiana, e nessun potrà smentire ciò che asseriamo. Il punto è che non si può più attendere inerti di fronte ad una problematica interessante in Sicilia quasi 4.000 unità asu, che da almeno un ventennio sono state lasciate lì a dare un contributo non indifferente alle esigenze degli Enti, ma senza essere considerati e trattati come veri e propri dipendenti.

Ora pensiamo non sia più procrastinabile l’urgenza di intervenire, a cominciare, innanzitutto, dismettendo questi giochetti della politica, che su questo ha fin troppo speculato elettoralmente e ancora di più sulla sofferenza psico-fisica e di prospettiva di vita di questi lavoratori".