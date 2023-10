Catania, movida cittadina: continuano i controlli delle forze di Polizia

Con la stagione autunnale, aumenta a Catania il numero di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, provenienti anche dalla provincia, che si riversa in centro e, in particolare, nelle zone della tradizionale “movida”.

Per assicurare un’adeguata cornice di sicurezza, che garantisca sicurezza soprattutto ai residenti ed ai titolari delle numerose attività commerciali, ma anche agli stessi avventori, visti i risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane, sono stati nuovamente predisposti mirati servizi di vigilanza e di ordine pubblico, in attuazione delle direttive concordate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle forze di polizia.

Così, con ordinanza del Questore di Catania, sono stati predisposti moduli operativi interforze nelle aree del centro cittadino maggiormente interessate dal fenomeno.

Complessivamente, nel corso dei servizi sono state controllate 112 persone e 42 veicoli, quasi tutti motocicli, i cui conducenti, in molte circostanze sono stati sanzionati.

Infatti, 47 sono state complessivamente le violazioni di norme del Codice della Strada accertate nei confronti dei conducenti: tra questi, a 3 è stata contestata la mancanza di assicurazione e sequestrato il motociclo, a 11, invece, è stato contestato il mancato uso del casco ed i loro motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sospesi dalla circolazione altri 15 veicoli, i cui conducenti non hanno mai conseguito la patente o non hanno sottoposto entro i termini il veicolo a revisione periodica.

Controllati, altresì, 8 esercizi pubblici, tra i quali 5 sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico.