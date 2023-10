Agenti delle Volanti di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 40 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato. In specie, i Poliziotti hanno sorpreso il quarantenne che, dopo essersi introdotto dentro la cittadella dello sport, rubava all'interno di un container alcuni oggetti e pochi euro di denaro contante ivi custoditi