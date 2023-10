Trovato con l'hashish a Santa Lucia, segnalato a Siracusa

Nell'ambito dell'azione di contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, posto in essere dagli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, agenti delle Volanti della Questura aretusea hanno rinvenuto e sequestrato in via Santi Amato, nota piazza di spaccio, una bustina di plastica contenente 0,72 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Inoltre, nel corso di un controllo su strada in piazza Santa Lucia, un giovane di 21 anni è stato trovato in possesso di 1,78 grammi di hashish e, per tale motivo, segnalato alla competente Autorità Amministrativa.