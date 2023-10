Gli trovano in casa una pistola e la marijuana: arrestato a Lentini

Agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato un uomo di 49 anni, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di armi e munizionamento. A seguito di indagini di polizia giudiziaria hanno effettuavano una perquisizione domiciliare a casa dell'arrestato che consentiva di rinvenire e sequestrare una pistola calibro 6.35, con un caricatore rifornito con 9 cartucce, un fucile artigianale ricavato con due tubi metallici in grado di poter esplodere cartucce calibro 12, 69 cartucce del medesimo calibro, un bilancino di precisione e 160 grammi di marijuana conservata all'interno di barattoli nascosti in vari punti della casa. Dopo le incombenze di legge, il quarantanovenne veniva condotto in carcere.(