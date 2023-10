Girava in spiaggia brandendo un coltello: denunciato a Noto

Agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 38 anni per porto illegale di un coltello. A seguito di un'attenta attività di indagine, si è acclarato che il trentottenne nel mese di agosto era stato segnalato da alcuni bagnanti mentre si aggirava nella spiaggia di contrada San Lorenzo brandendo in mano un coltello di grosse dimensioni. Inoltre, è stato denunciato un uomo di 45 anni trovato in possesso di un grosso coltello da macellaio senza manico.