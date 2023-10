Modica, i "regali" lasciati dal mercatino dell'antiquariato

A Modica il mercatino dell'antiquariato richiama, in viale Medaglie d'Oro, centinaia di persone. Così è stato anche ieri mattina, domenica 29. C'è, purtroppo la pessima abitudine degli ambulanti di lasciare per terra carte e pezzi di imballaggi senza curarsi di raccogliere tutto in modo da evitare che il vento dissemini tutto lungo il Viale e sul marciapiede. Soltanto questa mattina gli operatori ecologici hanno spazzato, e si è potuto eliminare uno spettacolo poco piacevole: carte e giornali sono rimasti in balìa del vento fino all'intervento degli operatori ecologici. Sarebbe opportuno che - se gli ambulanti hanno l'obbligo di lasciare pulita le loro postazioni - questa regole si facesse rispettare. Se non sono tenuti a farlo, allora dovrebbe intervenire la ditta che ha in appalto il servizio di igiene urbana subito dopo la conclusione del mercatino dell'antiquariato.