Anffas Modica, avviato il progetto "Piccoli passi" rivolto a minori con disabilità

Anffas Modica APS ha avviato, ormai da circa un anno, il progetto “A piccoli passi”; si tratta di trattamenti educativi-abilitativi rivolti ai minori con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali di età compresa fra i 6 ed i 13 anni, con l’obiettivo di dare una risposta concreta anche ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.

L’obiettivo è quello di sviluppare, attraverso il gioco strutturato e tramite metodiche diverse (ABA, TEACH, ecc.), le capacità di osservazione e quelle percettive, le abilità mnestiche e di discriminazione, la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, le autonomie personali, la capacità di coordinamento dello schema motorio, le abilità relazionali e di socializzazione e, ove necessario, favorire lo sviluppo di forme alternative al linguaggio.

Si tratta quindi di trattamenti multipli e differenziati per ogni minore, che vengono attuati da educatrici specializzate direttamente a casa del piccolo, generalmente per 5 ore settimanali. Inoltre, per ogni bambino viene redatto un PEI (Piano Educativo Individualizzato), con specifici obiettivi, che tenga conto della sua storia personale, delle sue attitudini e delle sue inclinazioni e soggetto a periodica revisione da parte dell’equipe.

L’aspetto veramente innovativo del progetto però è un altro: i nostri trattamenti vengono pensati e si muovono nella stessa direzione di quelli che il minore già riceve dalle strutture riabilitative propriamente intese o di quello che viene fatto a scuola (quindi rinforzano di volta in volta il lavoro del logopedista, dello psicomotricista, dell’insegnante di sostegno), in un dialogo continuo con tutte le agenzie educative coinvolte nella presa in carico.

In più, anche la famiglia al bisogno può ricevere un sostegno psico-sociale, con l’attivazione di consulenze specifiche e con un costante accompagnamento nell’accesso ai servizi.

Per ricevere informazioni è possibile contattare Anffas Modica al numero 0932/762877, o recandosi in sede in Via Circonvallazione Ortisiana 206 A/1.