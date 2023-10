Rosolini, esplode un tubo del boiler: operaio ustionato al volto al 'Cannizzaro' di Catania

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, verso le 11, a Rosolini. Un operaio mentre lavorava su un boiler, è rimasto ustionato al volto per l'esplosione di un tubo. Il fatto si è verificato in un appartamento di via Ispica a pochi metri dalla Banca popolare agricola di Ragusa.

S.A., 45 anni, che lavora in proprio, è stato subito soccorso e in via Ispica è arrivata un'ambulanza del 118. Considerate le ustioni riportate al volto e nella parte superiore del corpo, i sanitari hanno disposto il trasferimento del ferito al Centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. I carabinieri indagano per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

(foto archivio)