Ponte Stretto di Messina, Bonelli: 12 miliardi di soldi sprecati

I 12 miliardi che la manovra destina al ponte sullo stretto di Messina sono soldi "sprecati". Lo ha detto questa mattina il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli intervenendo nel corso della trasmissione 'Agorà' su Rai3."Per quanto concerne i costi relativi al Ponte sullo Stretto, l'unico documento ufficiale riguardante il Def, pubblicato a luglio dal governo, indica una cifra di 13,6 miliardi di euro, a cui si aggiunge 1 miliardo per le opere accessorie, senza considerare le spese per le infrastrutture stradali di collegamento. Di conseguenza, stiamo parlando di cifre superiori a quelle che gli esponenti del governo dichiarano. Inoltre, sorge una questione importante: i 12 miliardi di euro destinati alla manovra di bilancio annullano, per i prossimi sette anni, qualsiasi finanziamento per la realizzazione di infrastrutture fondamentali come ferrovie, trasporto pubblico e metropolitane".Ha aggiunto Bonelli: "Gli italiani devono essere consapevoli del fatto che la realizzazione di quest'opera comporterà l'azzeramento degli investimenti nel trasporto pubblico, nonostante le condizioni allarmanti del trasporto in Sicilia, dove un viaggio da Siracusa a Trapani richiede ben 11 ore. Il nostro Paese si trova in un grave ritardo nell'ambito del trasporto pubblico, con le nostre città in uno stato di profonda criticità"."L'Italia - ha concluso - dispone di soli 5,3 chilometri di trasporto pubblico per milione di abitanti su un'infrastruttura attrezzata, a differenza della Germania che ne ha 22 e della Francia che ne ha 20. Basti pensare che soltanto la città di Madrid possiede più chilometri di metropolitane rispetto a tutte le città italiane messe insieme. Questi sono dati che gli italiani devono conoscere".