Modica, sono in pagamento i Bonus Caregiver per i familiari

“Il comune di Modica, capofila del Distretto D45, è stato destinatario delle somme per l’erogazione del contributo economico regionale destinato ai caregiver familiari. Si tratta di oltre 133mila euro, ripartiti tra i comuni del distretto. Il caregiver, è la persona che assiste e si prende cura di un suo familiare affetto da malattia, infermità o disabilità croniche e/o degenerative e che non sia autosufficiente. L’iter è stato lungo e laborioso ma la procedura si può dire conclusa con l'approvazione degli aventi diritto”. Lo afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri.

“L'amministrazione comunale e il distretto - dichiara Chiara Facello, Assessore alle Politiche sociale ed educative - hanno lavorato sull’indicazione delle famiglie e la distribuzione delle somme che hanno permesso di prendere atto dell’importanza del riconoscimento della figura del caregiver. Un segnale di attenzione, nella speranza che si tratti del primo passo verso interventi più consistenti. Da apprezzare, il lavoro certosino e capillare svolto dagli uffici, che ha consentito l'approvazione degli elenchi ed un censimento delle persone con disabilità. Un lavoro svolto con grande sensibilità, aiutando nella ricerca della documentazione e rimanendo sempre e comunque a disposizione per informazioni e chiarimenti verso tutti gli assistiti, offrendo conforto e sostegno. La conferma di un’attenzione che quest’amministrazione pone nei confronti delle persone più fragili, mai venuta meno. Saremo sempre a disposizione della nostra comunità”