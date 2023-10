Pallamano, serie B maschile: Alcamo a punteggio pieno

Punteggio pieno per l’Alcamo ma immediatamente dietro Girgenti. Questo l’esito del Campionato di serie B Maschile Drago di pallamano dopo la terza giornata di andata.

Infatti se il team alcamese conquista con un certa facilità la terza vittoria di fila, la formazione della città dei templi del tecnico Lillo Gelo rimane anch’essa imbattuta e conquista la seconda vittoria consecutiva rimanendo con 5 punti ad 1 sola lunghezza dalla capolista.

A 4 punti invece Pallamano Marsala corsara a Scicli contro il Social Club e Aretusa che sbanca il campo del Villaurea Palermo.

Secondo pareggio per l’Aetna Mascalucia che pareggia in casa con il Messina Beach Club

Questi i risultati della terza giornata :

VILLAUREA - ARETUSA 22 - 29

AGRIBLU SCICLI - CUS PALERMO 35 - 28

ALCAMO - ANDIMODA PALL. RAGUSA 40 - 27

SCICLI SOCIAL CLUB - PALL. MARSALA 27 - 32

GIRGENTI - ALBATRO 30 - 25

AETNA MASCALUCIA - BEACH MESSINA 33 - 33

La Classifica

Alcamo 6

Girgenti 5

Aretusa 4

Marsala 4

Agriblu Scicli 3

Messina 3

Villaurea 3

Aetna Mascalucia 2

Pallamano Ragusa 2

Scicli Social Club 2

Albatro 2

Cus Palermo 0

Classifica Marcatori

Salbatore Di Giovanni - Marsala - 33

Gabriele Giummarra - Ragusa - 29

Francesco Burgio - Albatro - 28

Carmelo Giuffrida - Aetna Mascalucia - 28

Gabriele Dattolo - Alcamo - 27

Daniele La Placa - Agriblu Scicli 27

Gaetano Ciavorella - Scicli Social Club - 25

Luigi Mantiti - Girgenti - 25

Vincenzo Randes - Alcamo - 24

Marco Gangi Chiodo - Cus Palermo - 22