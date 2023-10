Attraccata a Reggio Calabria l' 'Aita Mari' con 112 migranti a bordo

"È attraccata a Reggio Calabria la nave "Aita Mari" della Ong Salvamento Maritimo Humanitario con a bordo 112 migranti soccorsi in mare in due eventi Sar avvenuti in precedenza nelle acque maltesi. I profughi tratti in salvo dalla organizzazione umanitaria spagnola provengono da vari Paesi, tra i quali l'Egitto, la Siria e il Pakistan e sono in discrete condizioni di salute. Dopo lo sbarco sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza allestito a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria.