Bando della Regione Calabria a sostegno delle piccole e medie imprese

La Regione sostiene le piccole e medie imprese che intendono investire per il rinnovamento di impianti e macchinari. E' quanto emerso dalla conferenza stampa dell'assessore regionale allo Sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì che, a Reggio Calabria, assieme al direttore generale del Dipartimento Paolo Praticò, ha illustrato un bando in materia, che sarà riproposto per tre anni, inserito in un corposo piano della Giunta regionale, approvato lo scorso agosto e pubblicato oggi sul portale regionale.