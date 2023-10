Oppido, spari in strada con pistola a salve: denunciato un 18enne

Armato di una pistola a salve si è messo a sparare in strada scatenando il panico. Un diciottenne è stato denunciato dai carabinieri a Oppido Mamertina con l'accusa di esplosioni pericolose e porto e detenzione abusiva di armi.

Avvertiti dalla telefonata di una donna in stato di agitazione che ha riferito di avere visto un uomo che aveva sparato almeno tre colpi di pistola, i militari sono intervenuti per effettuare un sopralluogo.

Accertata l'assenza di danni a persone o cose, gli investigatori hanno sentito altre persone presenti che hanno confermato la dinamica dei fatti.

Successivamente sono state esaminate anche le telecamere presenti nella zona incrociando i dati con orari, testimonianze.

Dalle immagini registate si nota la presenza di una persona appena maggiorenne i cui movimenti e la cui presenza sono coerenti con i fatti avvenuti. Emersa, nel frattempo, anche la notizia di un episodio analogo avvenuto in un altra zona del paese ma non denunciato. Le immagini registrate anche in questo caso mostrano lo stesso individuo che esplode colpi di arma da fuoco generando il panico tra i pedoni. Per avere certezza sull'identità della persona è stata effettuata una perquisizione nell'abitazione dell'uomo visto nelle telecamere all'interno della quale sono statitrovati gli abiti indossati la sera degli spari e una pistola a salve priva di tappo rosso.