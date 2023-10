Sfiduciata la sindaca di Pachino, a casa anche il consiglio comunale

Le coltellate alle spalle sono arrivate dal Centro destra. La stessa coalizione che l'aveva sostenuta e candidata a sindaca di Pachino. Tranne forza Italia che aveva candidato, Corrado Quartarone, sfilandosi dall'asse Fdi - CambiaMenti.

Carmela Petralito dalle 23,20 di stasera non è più la prima cittadina del Comune agricolo del Siracusano. In aula il Consiglio le ha votato la sfiducia, quasi all'unanimità. Quindici i contrari su 15 presenti. Halloween si porta via una delle amministrazione più evanescenti (a proposito di fantasmi) della storia della politica pachinese. Niente dolcetti né scherzetti, il sindaco Carmela Petralito è stata sfiduciata dall’intero consiglio comunale (15 voti favorevoli alla mozione sui 15 presenti - unica assente Nuccia Burgaretta ma che aveva già firmato e annunciato il voto favorevole). È il quarto sindaco sfiduciato dall’elezione diretta (1993), il sesto contro cui è stata presentata una mozione di sfiducia e il sesto a non finire il mandato naturale. Al “pronti via”, in un’aula consiliare con il pubblico delle grandi occasioni, spunta il primo intoppo della seduta: le modalità e le tempistiche di intervento di consiglieri e sindaco. Ma a parlare inizia proprio Carmela Petralito, un sindaco che è stato ritenuto “inadatto” e “isolato” nel testo della mozione di sfiducia firmata da 13 consiglieri, edu lei stessa a lanciare il guanto di sfida a tutta l’aula di via XXV Luglio e alla politica cittadina. “Vogliono distruggermi - dichiara durante l’intervento Carmela Petralito - perché non mi sono inchinata. Sono preoccupata non per la poltrona di sindaco ma perché ci sono questioni importanti e fondamentali per il futuro di Pachino che verranno accantonate e non seguite”. Non ha lesinato frecciate ai deputati regionali ed ai loro partiti di riferimento. “Se il contenuto della mozione è quello che ho letto, i partiti politici sono messi male - prosegue il sindaco - qualcuno pensa che le scelte della nostra città debbano continuare a passare da Rosolini e da Avola”. Successivamente ha provato a ribattere punto per punto le motivazioni della mozione in un lunghissimo intervento durato oltre 50 minuti. Poi è stata travolta dagli interventi dei consiglieri e quindi il voto: tutti i presenti di maggioranza e opposizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Rinascita, Popolari e autonomisti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Progressisti per Pachino) hanno approvato la mozione di sfiducia mettendo fine al mandato di Carmela Petralito a due anni esatti dall’inizio del mandato, ovvero il tempo minimo prima del quale la nuova legge regionale del 2016 non consente di sfiduciare un sindaco. Pachino, dopo tre anni di commissariamento prefettizio e due di governo Petralito, nella prossima primavera tornerà al voto.

Sebastiano Diamante