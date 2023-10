Nubifragio a Milano prima dell'alba: esonda il Seveso

Forte nubifragio a Milano, dove nella notte sono caduti 31 millimetri d'acqua. In alcune strade allagate sta intervenendo la Polizia locale, le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco al momento sono meno delle attese. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, fa sapere che alcune linee sono state deviate e alcune stazioni metro chiuse. L'assessore Marco Granelli informa che il sottopasso Rubicone dovrebbe essere riaperto a breve.

La bomba d'acqua si è abbattuta all'alba. Piogge fortissime, temporali scroscianti sono iniziati poco dopo le 4. Alle 6, come comunicato da palazzo Marino, le acque del Seveso hanno invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in via Valfurva, nella zona di Ca' Granda.

Lo ha comunicato la Protezione Civile spiegando che i volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e davanti a piazza Cavour. Alle sette di stamattina il livello era a oltre 114 centimetri sopra lo zero idrometrico, a meno di 6 centimetri dalla soglia di uscita.