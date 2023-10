Volley Modica in trasferta a Napoli contro la Quantware

Neanche il tempo di godersi il primo successo stagionale a spese del quotato San Giustino e per l'Avimecc Volley Modica è già tempo di tornare in campo. Domani pomeriggio alle 17, infatti, i “Galletti” “ biancoazzurri saranno di scena al “PalaSiani” di Napoli, dove saranno ospiti della Quantware, nel match valido per la quarta giornata del campionato di serie A3.

La formazione cara al presidente Ezio Aprile, partita in aereo questa mattina, affronterà una delle formazioni al momento più in forma del girone Blu del campionato di serie A3. La formazione napoletana, infatti, precede di due punti in classifica il sestetto di coach Enzo Distefano, avendo battuto nettamente Marcianise all'esordio e poi perso al quinto set in trasferta contro le “corazzate” Fano e Macerata.