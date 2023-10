Proposta di progetto dal titolo “Vittoria a tavola. Le feste e il “mangiare di festa”

L’assessore ai Beni e Attività Culturali Paolo Monello ha inviato una lettera al Dirigente scolastico dell’Istituto alberghiero Marconi di Vittoria, Daniela Mercante per una proposta di collaborazione per il progetto dal titolo “Vittoria a tavola. Le feste e il “mangiare di festa”.

“Nell’ambito della “riscoperta” delle tradizioni, non può certo mancare la gastronomia. Ecco perché vorrei porre alla Sua attenzione la possibilità di organizzare un progetto specifico con gli studenti dell’Istituto Alberghiero sul Mangiare di festa, cioè sulla cucina legata a ricorrenze cicliche come la Vendemmia, i Morti” (2 Novembre), San Martino (11 Novembre), Santa Lucia (13 dicembre), e poi ancora: Natale, Carnevale, San Giuseppe, Pasqua e San Giovanni.

Considerato che ormai il tempo della Vendemmia è passato (anche se nessuno impedisce di tornarci), si potrebbe preparare un’iniziativa per i Morti, facendo preparare da docenti e studenti la pasta reale, per continuare poi con le frittelle a San Martino, con la preparazione della “cuccìa” per la ricorrenza di Santa Lucia, il torrone e la “giurgiulena” per Natale e così via.

Questo progetto rientrerebbe nell’ambito dell’iniziativa Vittoria a tavola, tendente a raccogliere quante più ricette possibili della tradizione gastronomica vittoriesi. Le ricette vanno inviate alla mail: ricette@vittoriacultura.eu e parecchie brave cuoche si stanno mobilitando in tal senso”- ha scritto l’assessore Monello.