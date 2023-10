Vittoria, controlli della Polizia municipale: multe per quasi 19.000 euro

Nei giorni scorsi, la Direzione di Polizia Municipale di Vittoria, su iniziativa del Sindaco Francesco Aiello, ha avviato una serie di attività mirate a potenziare i controlli sul territorio al fine di migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.

Nonostante il numero limitato di agenti di polizia municipale operanti sul territorio e le numerose competenze assegnate al Comando di Contrada Fanello, sono stati istituiti numerosi posti di controllo in aree sensibili di Vittoria. Questi posti di controllo hanno coinvolto Piazza del Popolo, la Strada Vittoria/Scoglitti, la Via Dei Mille zona Villa Comunale e la Strada per Santa Croce Camerina.

Il servizio ha permesso di controllare 35 veicoli e conducenti, riscontrando diverse infrazioni, tra cui:

1. 3 violazione dell'art. 116 del Codice della Strada (guida senza aver mai ottenuto la patente di guida) - con un importo totale di 15.300,00 euro.

2. 1 violazione all'art. 193 del Codice della Strada (mancata copertura assicurativa) - con un importo di 841,00 euro.

3. 3 violazione dell'art. 80 del Codice della Strada (mancata revisione) - con un importo di 519,00 euro.

4. 3 sorpassi pericolosi, in violazione dell'art. 6 del Codice della Strada - con un importo di 261,00 euro.

5. 1 violazione all'art. 80 c.14 del Codice della Strada (guida di veicolo sospeso dalla circolazione) - con un importo di 1.990,00 euro.

Complessivamente, sono state contestate 11 infrazioni, per un importo totale di 18.911,00 euro. Inoltre, sono state ritirate 3 Carte di Circolazione e sono stati emessi 3 verbali di fermo amministrativo e 1 verbale di sequestro amministrativo.

Considerati i risultati ottenuti, il servizio di potenziamento dei controlli verrà mantenuto, garantendo la presenza giornaliera degli agenti della polizia locale su tutta la rete stradale della città di Vittoria. È importante sottolineare che la maggiore presenza di agenti in uniforme blu durante i controlli stradali è stata ben accolta dai cittadini, che hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa. Sin dai primi giorni, si è notato un aumento significativo dei comportamenti virtuosi da parte dei conducenti di auto e motoveicoli nelle zone interessate dai controlli.