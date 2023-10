L'avvocatessa Lucia Amato nuova presidente Fidapa di Pachino

E' Lucia Amato la nuova presidente della Fidapa cittadina. Ad ottobre Amato, di professione avvocato, guiderà il direttivo cittadino della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari per i prossimi due anni. "Armonia, condivisione e sorellanza - dichiara Lucia Amato nella cerimonia di insediamento - questi i principi che porteremo avanti nel senso della continuità. La sezione pachinese è composta da numerose socie ognuna con la propria individualità pur nello spirito della Federazione che ci vuole unite per unire nell’autonomia e nell' individualità di ciascuna socia".

Il nuovo direttivo è composto da Bery Caruso, vicepresidente, Maria Giovanna Giurdanella, segretaria, Giovanna Spampinato, Tesoriera e da Maria Rita Piccione, presidente uscente.

"Porteremo avanti - continua Amato - i progetti già fatti e ne aggiungeremo di nuovi nell’ottica della crescita ed affermazione della sezione sulla comunità locale, sempre a fianco delle donne, a salvaguardia dei diritti di esse, ed in collaborazione con le altre realtà associative presenti sul territorio".