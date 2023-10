Modica, al Classico "Galilei-Campailla" educazione finanziaria su iniziativa di Lions e Leo Club

Lunedi scorso il Lions Club Modica, presieduto da Laura Pisana, e il Leo Club Modica II, presieduto da Giorgio Buscema, in collaborazione con la filiale di Catania della Banca d'Italia hanno organizzato al liceo classico “Galilei – Campailla” di Modica un laboratorio didattico sull'educazione finanziaria dedicato alle quinte classi. L’iniziativa si è svolta in contemporanea in cento scuole italiane, in quanto ottobre è il mese dell’educazione finanziaria. Sul tema "costruisci il tuo futuro, tutti per uno economia per tutti!" hanno relazionato Giuseppe Cocuzza e Sergio Schembri, funzionari della filiale di Catania della Banca d’Italia. I due relatori hanno spiegato con slides e gadget alcuni aspetti del funzionamento dell’economia: dal ruolo della banche agli effetti dell’inflazione, dagli strumenti di pagamento alla gestione del risparmio con attenzione agli investimenti rischiosi. Gli studenti presenti si sono poi sfidati con un quiz on line sulle tematiche trattate che è stato vinto da Elena Di Martino, Angelo Colombo e Alessandro Gallo. Ad introdurre i lavori sono intervenuti i docenti Teresa Floridia e Michele Blandino in rappresentanza del dirigente scolastico Sergio Carrubba.