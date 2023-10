Siracusa, svago e divertimento in piazza Adda con tanti regali per i più piccoli

Animazione, baby dance e, soprattutto, tanti regali. Bambini in festa nel parco di piazza Adda grazie ad una lodevole iniziativa del consigliere comunale Matteo Melfi. Oggi pomeriggio, vigilia della festa di Ognissanti, l’esponente del gruppo politico “Ho scelto Siracusa”, che fa riferimento al vicesindaco Edy Bandiera, ha voluto acquistare e donare giocattoli ai più piccoli. Ad aiutarlo, nella consegna, Carmelo Midolo (noto in città per le sue irresistibili imitazioni del compianto comico Pippo Franco), che si è prestato gratuitamente per l’intrattenimento di genitori e figli. A rendere ancor più accattivante il momento di allegria, la presenza della mascotte di Topolino, simbolo dell’infanzia di tutti i tempi.

“Ho voluto destinare i primi compensi da consigliere comunale all’acquisto dei giocattoli per i bambini della città – ha detto Matteo Melfi – Ne ho comprati circa 250, che ho donato a tutti i presenti in piazza Adda. E’ stato un bel momento ludico-ricreativo, e sono contento di aver contribuito a far sorridere e divertire i bimbi. Ringrazio Carmelo Midolo per l’animazione e la simpatia e tutti i partecipanti. L’iniziativa è pienamente riuscita e per questo, con ogni probabilità, verrà ripetuta a ridosso del Natale”