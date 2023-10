Calcio, domenica Trapani - Acireale: penalizzati tifosi ospiti, solo 100 biglietti

Domenica prossima, con inizio alle ore 14.30, presso lo Stadio Provinciale "G. Basciano" di Erice Casa Santa, si disputerà l'incontro di calcio "Trapani - Città di Acireale", valido quale gara del Campionato di serie D.

Per la partita l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha suggerito l'adozione di talune misure organizzative, in ragione della rivalità esistente tra le tifoserie delle due compagini sportive.

Stamane, a seguito di una riunione tecnica tenutasi in Questura, alla presenza dei rappresentanti delle due società, il Questore di Trapani ha stabilito che all'interno del settore destinato ai supporter ospiti sarà consentito l'accesso ad un massimo di 100 persone le quali dovranno presentarsi esibendo biglietto nominativo e documento di identità.

La vendita dei tagliandi, per i soli residenti nella Provincia di Catania, sarà consentita sino alle ore 19 di sabato 4 novembre, presso l'unico punto vendita accreditato Vivatichet, "Class consulenza in viaggio", ad Acireale, in Piazza San Domenico 13, e non saranno disponibili tagliandi per il settore ospiti presso la biglietteria dello stadio.