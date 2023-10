L'ospedale Papardo di Messina potrebbe essere intitolato a Saverio D'Aquino

"Se siamo qui è perché abbiamo capito che l'occasione di intitolare l'ospedale a Saverio D'Aquino fosse da non perdere per ricordare alla città a cui tanto ha dato, ed ai tanti che tanto hanno avuto da lui, quella memoria che nei 26 anni che sono passati da allora ad oggi ha subìto una sorta di damnatio memoriae che vogliamo esorcizzare". Così il senatore Enzo Palumbo, componente del Dipartimento Giustizia della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, in merito all'intitolazione dell'ospedale Papardo di Messina a Saverio D'Aquino, durante l'incontro pubblico al Marina del Nettuno Yachting Club. "È importante moltiplicare gli sforzi affinché l'iniziativa abbia successo e faccia intitolare a Saverio D'Aquino l'ospedale Papardo", ha puntualizzato Silvana Paratore, legale esperto in politiche sociali e moderatrice dell'incontro, che ha tracciato la figura di D'Aquino sottolineandone le qualità morali, l'impegno volto ad aiutare quanti avevano bisogno di pronta assistenza sanitaria e l'attività mirata a formare medici e personale infermieristico affermatisi in tutt'Italia. A supportare l'incontro la Trisalus Medical System presente col suo referente Nazareno Romeo. L'evento per intitolare l'Ospedale Papardo a D'Aquino, benemerito della sanità siciliana e calabrese, è stato promosso nell'ambito dell'iniziativa assunta dal Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Papardo, Alberto Firenze, che ha bandito, col coinvolgimento dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Messina, un "Concorso" tra i cittadini al fine di dare un nome all'Ospedale Papardo da 35 anni senza intitolazione.

E' intervenuto il professore Pippo Rao, Direttore della Scuola di Liberalismo di Messina, che ha ribadito come "un luogo di cura e sofferenza quale è l'Ospedale Papardo non può non essere intitolato ad una persona che ha cercato di dare la cura a malattie inguaribili. D'Aquino appartiene alla città perché ha legato il suo nome al territorio coi fatti e non con le parole, era capace di stazionare dietro le stanze dei ministri per giornate intere - ha ricordato Rao -, fino a quando non portava a casa un decreto o una autorizzazione".