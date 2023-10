Siracusa, XVI edizione del battesimo del mare per gli studenti dell’Istituto "Rizza"

Anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Siracusa – Sezione staccata di Santa Panagia – ha aperto le proprie porte ai neo studenti dell’Istituto Nautico “A. RIZZA”, rinnovando la tradizione del “battesimo del mare”.

A fare gli onori di casa il Capitano di Fregata C.F. (CP) Santi CAMINITI, Capo Servizio della Sezione Staccata di Santa Panagia, il quale ha salutato i convenuti e rappresentato il proprio compiacimento per la manifestazione in atto, evidenziando ai giovani studenti l’importanza del percorso dagli stessi intrapreso, che farà di loro i futuri operatori del mare. Un saluto particolare è stato reso da Don Claudio MAGRO della STELLA MARIS locale, che ha indicato l’associazione come punto di riferimento dei marittimi che scalano il complesso portuale siracusano in collaborazione con il WELFARE della Gente di Mare.

Gli studenti delle prime classi dell’istituto, accompagnati dal corpo docente, hanno partecipato con entusiasmo ed interesse all’iniziativa, che li ha visti imbarcare su una unità messa a disposizione del locale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli per un giro illustrativo della baia di Santa Panagia, accompagnato dalla descrizione dei luoghi da parte del personale militare, che ha illustrato i compiti di governance dei porti del Corpo delle Capitanerie di porto e delle connesse attività di polizia marittima, nonché della tutela dell’ambiente marino e costiero. Successivamente, gli alunni sono stati ospiti a bordo delle unità dei Rimorchiatori denominate “Torre Avolos” e “Duro”, appartenenti alla società concessionaria Rimorchiatori Augusta S.r.l., dove i rispettivi Comandanti e Direttori di Macchina hanno illustrato i propri compiti all’interno della Baia di Santa Panagia. È possibile visitare la pagina web della Capitaneria di Porto di Siracusa al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa/stampa