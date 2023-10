Catania, prende fuoco canna fumaria di un ristorante

Paura intorno alle 20 in via Lago di Nicito, a Catania, per un incendio. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, a prendere fuoco è stata una canna fumaria di un ristorante. Il fumo si è propagato nelle vie circostanti e ha generato un po' di paura tra la persone del quartiere, che hanno avvertito anche un cattivo odore di plastica. L'intervento si è già concluso e non ci sono notizie di danni a persone.