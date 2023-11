In fiamme l'auto di un assessore al Comune di Ispica: indagini sulle cause

Alle, 0.11 di oggi una squadra del comando dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Ispica per l'incendio di una Fiat 500 L alimentata a metano. Il calore prodotto dalle fiamme ha determinato lo scoppio e la conseguente esplosione delle bombole contenenti il gas, a causa di ciò la facciata di una abitazione in prossimità dell'area di parcheggio dell'auto ha subito dei danni. Per le attività di competenza sul posto i Carabinieri di Ispica. Secondo quanto si è appreso il veicolo è di proprietà dell'assessore al Comune di Ispica, Carmelo Denaro. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso, una sorta di avvertimento all'esponente della giunta Leontini. Solidarietà bipartisan a Carmelo Denaro.