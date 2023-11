Salvatore Garofalo nuovo presidente dell’Auser Ragusa

Salvatore Garofalo è il nuovo presidente dell'Auser provinciale di Ragusa. È stato eletto dall'Assemblea martedì tenutasi nella sede del circolo di Ragusa.

Salvatore Garofalo, insegnante in pensione, guiderà l'associazione già attiva nell'ambito delle attività di volontariato e promozione sociale con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo.

Diversi i circoli sono operativi in provincia e le iniziative assunte riguardano il campo culturale, dell'educazione degli adulti e dell'intergenerazionalità.

"I circoli Auser della provincia di Ragusa sono caratterizzati da una vivacità e varietà di attività su vari fronti, ha dichiarato Salvatore Garofalo appena eletto, ogni realtà con caratteristiche diverse. Serve create una maggiore integrazione tra le realtà Auser del territorio per lo scambio delle buone pratiche ".

All'incontro erano presenti Giorgio Scirpa, presidente regionale Auser, Peppe Scifo Segretario generale CGIL di Ragusa e Saro Denaro Segretario provinciale del sindacato pensionati SPI.

L'Auser è una realtà importante perché contribuisce a combattere i peggiori mali di questo tempo: la solitudine e la povertà.

Attraverso l''attività di incontro e le iniziative di solidarietà è possibile venire incontro a tanti bisogni di persone che vivono una condizione di marginalità sociale.

Salvatore Garofalo succede a Gianfranco Motta che ha guidato l'Auser provinciale di Ragusa negli ultimi 3 anni verso cui sono stati espressi i ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto per l'affermazione e la crescita in tutto il territorio ragusano.