I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, Siracusa, hanno arrestato un uomo di 28 anni, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Lecce, poiché riconosciuto colpevole di furto commesso nel 2014 in quella provincia pugliese. L'uomo, condannato a 2 anni di reclusione e 900 euro di multa, dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall'Autorità giudiziaria.