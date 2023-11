Catania, scarcerato da pochi giorni torna a spacciare: viene arrestato

Lotta allo spaccio di droga nel quartiere San Cristoforo di Catania. I carabinieri del comando provinciale etneo hanno controllato un 29enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine, che nonostante fosse stato scarcerato il 12 ottobre scorso dagli arresti domiciliari, è tornato subito a spacciare. I militari dell’Arma hanno infatti continuato a tenerlo d’occhio e dopo averlo intercettato in zona Castello Ursino, hanno deciso di intervenire. Addosso al 29enne i carabinieri hanno trovato una busta in cellophane con all’interno 17 involucri contenenti marijuana del peso complessivo di 70 grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e campionatura mentre il giovane, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.