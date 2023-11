Marsala, cede il manto stradale della Provinciale 84

Crolla il manto stradale a Marsala, sulla strada Provinciale 84 in prossimità dell'ex fortino, sul litorale sud, in zona lidi. Una situazione che ha creato pericolo alla viabilità e disservizi. L'amministrazione comunale ha predisposto l'immediata chiusura della strada nel tratto interessato, quello che -con direzione Marsala- dal lidro "Covo della Saracena" giunge fino al primo incrocio utile che immette sulla via Vecchia Mazara. "In questi mesi avevo sollecitato l'ex Provincia ad intervenire sulla Sp84. Purtroppo le mie richieste non sono state recepite dall'ex Commissario del Libero Consorzio. Adesso bisogna correre per mettere in sicurezza questo tratto di strada provinciale" -dichiara il Sindaco Massimo Grillo in una nota- "con la consigliera Rosanna Genna ho incontrato l'on. Stefano Pellegrino per promuovere insieme un intervento del Governo Regionale"