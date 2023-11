Incidente stradale a Milano, 2 morti e 10 feriti

Emergono i primi dettagli sull'incidente mortale che si è verificato questa mattina, intorno alle 5.20, in via Forlanini a Milano sulla strada verso l'aeroporto di Linate e nel quale hanno perso la vita due giovani.

Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale, un primo veicolo, guidato da un giovane sui venticinque anni di Cinisello Balsamo, avrebbe urtato a forte velocità l'auto che lo precedeva con a bordo una famiglia. Il giovane sarebbe stato in compagnia di una donna. A quanto apprende Adnkronos, il ragazzo sarebbe stato sottoposto all'alcoltest e sarebbe risultato positivo. Dopo qualche minuto dal primo tamponamento, è sopraggiunta un'altra vettura, guidata da due giovani nati tra il 1995 e il 1999. Questa si sarebbe scontrata con l'auto della famiglia, nel frattempo scesa e messa in salvo. I due giovani sono morti: uno sul colpo, l'altro poco dopo al San Raffaele. Dieci i feriti dell'incidente, tra cui una bambina, poi smistati tra gli ospedali Niguarda e San Raffaele.

