Azione Cattolica, nuovo Consiglio parrocchiale della Chiesa Madre di Floridia

L'Assemblea dell’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo- Chiesa Madre di Floridia ha eletto i nuovi consiglieri del Consiglio Parrocchiale dell’Azione Cattolica. All’assemblea erano presenti l’Arciprete della Chiesa Madre S Alessandro Genovese e la segretaria del consiglio diocesano di AC Loredana Magrì delegata per constatare la regolarità del voto assembleare. Dopo la preghiera iniziale del parroco il presidente uscente Luca Cantone ha ripercorso i 4 anni di presidenza ricordando anche il difficile periodo della pandemia da covid 19 dove la associazione si è spesa in prima persona nella distribuzione dei beni di prima necessità ai meno abbienti e in collaborazione con altre associazioni si è messa a disposizione nella distribuzione alle famiglie delle mascherine monouso. Il presidente ha inoltre ricordato le varie iniziative che sono state portate avanti dall’associazione coinvolgendo i vari settori e l’articolazione ACR. Ha anche ringraziato il Parroco per la sua instancabile guida.

La vice presidente Adulti Cinzia Manfredi ha sottolineato il positivo apporto della presidenza tenuta dal Presidente Cantone.

La delegata diocesana Loredana Magrì dopo un breve video del Consiglio Diocesano ha illustrato i termini tecnici a cui è stata chiamata l’assemblea parrocchiale sottolineando che l’assemblea è uno degli atti importanti di democrazia e di corresponsabilità di tutti i soci.

Subito dopo si è svolto il voto e sono risultati eletti per il settore adulti: Grazia Accolla, Vanessa De Grandi, Flavia Farina, Mariaconcetta Gallo, Floriana Gianni, Salvatore Pappalardo, Manuela Reggiani, Patrizia Tidona, Rosalinda Vona. Per il settore giovani è stata eletta Nicoletta Calafiore.