Catania, StMicroelettronics: firmata l'ipotesi del contratto integrativo

Firmata a Monza questa notte, l'ipotesi d'accordo 2024-2026 relativa all'integrativo aziendale per StMicroelectronics, la multinazionale di semiconduttori che in Italia conta circa 13 mila lavoratori per lo più distribuiti su siti produttivi di Agrate e Catania. Lo rende noto la Fim Cisl. Per il segretario nazionale Massimiliano Nobis è "un' intesa importante che porterà nelle tasche dei lavoratori più salario e welfare, ma anche nuova occupazione, migliore gestione dell'orario di lavoro e tempi vita/lavoro e partecipazione". In particolare, l'intesa prevede dal 1 gennaio 2024 l'aumento della retribuzione fissa per tutti i dipendenti; sarà inoltre riconosciuto un premio fisso che a regime sarà di 1000 euro l'anno. Tutti aumenti che incideranno sulle maggiorazioni, tredicesima, tfr e gli altri istituti indiretti. Quasi raddoppiato il valore del PDR che in tre anni salirà a 5.500 euro mentre a marzo 2024 saranno riconosciuti 700 euro in flexible-benefit. Confermati inoltre nel piano industriale gli investimenti nella ricerca e nei processi in tutti i siti e gli enti della multinazionale in Italia. In particolare, nel sito di Catania, dove è già in fase di realizzazione l'investimento per la produzione con tecnologia di carburo di silicio che porterà 700 nuove assunzioni.